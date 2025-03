Le ceramiche dei fratelli Ferraro incantano l’aeroporto di Fontanarossa

L’evento è stato dedicato alla valorizzazione della tradizione ceramista siciliana. LE FOTO

CATANIA, 7 marzo - Nei giorni scorsi nel Punto vendita The Place #Catania di Lagardère Travel Retail Italia, all’interno dell’Aeroporto Vincenzo Bellini, si è tenuto un evento straordinario dedicato alla valorizzazione della tradizione ceramista siciliana.

Un’iniziativa speciale, pensata per offrire ai collaboratori di Lagardère Travel Retail Italia un viaggio immersivo alla scoperta dei capolavori realizzati da Maioliche del Bisanzio Soc. Coop.: dalle iconiche pigne e teste di Moro ai raffinati manufatti in terracotta. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, una dimostrazione dal vivo durante la quale i maestri ceramisti Gaetano e Saverio Ferraro, delle Officine Bisanzio, insieme al coordinatore dell’evento Mario Micalizzi, hanno svelato i segreti di un’arte millenaria, trasformando la materia in pura emozione.

Davanti a un pubblico attento, composto da passeggeri e operatori aeroportuali, il maestro Saverio Ferraro ha modellato una pigna, simbolo di prosperità e buon auspicio, mentre Gaetano “Il Bisanzio” ha decorato con minuziosa precisione alcune teste di Moro, raccontandone la storia affascinante e illustrando le tecniche artistiche tramandate nei secoli. Ogni gesto, ogni pennellata, ha restituito il legame profondo tra questi manufatti e l’identità culturale arabo-normanna, patrimonio che trova la sua massima espressione nella città di Monreale, culla dell’arte musiva e ceramica siciliana.

L’evento si è rivelato un autentico viaggio nel tempo e nell’arte, reso possibile dalla passione e dalla maestria dei fratelli Ferraro, supportati da un team di artigiani altamente qualificati. Le Officine Bisanzio, con il loro inconfondibile stile, hanno saputo coniugare l’eleganza delle icone bizantine con il fascino del design contemporaneo, trasformando la ceramica d’arte in un simbolo di eccellenza e innovazione.

L'iniziativa, promossa da Lagardère Travel Retail Italia, al fine di fornire maggiore conoscenza sull’arte ceramica ai propri collaboratori, ha riscosso un enorme successo, tanto da essere riproposta anche presso la sede di Monreale delle Maioliche del Bisanzio. Il pubblico presente ha partecipato con entusiasmo, interagendo con gli artisti e scoprendo il valore inestimabile delle opere esposte.

Oggi, le pigne lustrate in oro e le teste di Moro forgiate a mano impreziosiscono le esposizioni dei punti vendita Lagardère Travel Retail Italia, trasformando gli aeroporti Falcone e Borsellino di Palermo e Vincenzo Bellini di Catania in autentiche gallerie d’arte. Un progetto che rende l’artigianato siciliano ambasciatore di bellezza e tradizione.

Durante l’evento, le Officine Bisanzio hanno presentato a Lagardère Travel Retail Italia il brand Il Bisanzio, oggi sinonimo di arte ceramista d’eccellenza. Il marchio si distingue per un simbolo evocativo: la testa di Guglielmo racchiusa in un arco a sesto acuto, chiaro riferimento alla Porta del Paradiso del Duomo di Monreale. Un’icona che celebra le profonde radici storiche e culturali della città, rendendo ogni creazione non solo un’opera d’arte, ma un frammento di storia senza tempo.

Grazie alla sinergia tra Lagardère Travel Retail Italia e Officine Bisanzio, i principali aeroporti siciliani non sono più solo luoghi di transito, ma si trasformano in spazi culturali dove l’arte e la tradizione dialogano con i viaggiatori. Ogni creazione esposta è più di un semplice souvenir: è un frammento autentico di Sicilia, capace di raccontarne l’anima, la storia e l’eterna bellezza.