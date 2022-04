Inaugurato oggi il Giardino di Borgo Molara: da bene confiscato a bene restituito alla città

L’iniziativa in occasione dell’evento conclusivo del progetto “Have a Party Park for You – HAPPY”

PALERMO, 10 aprile – Cinquemila metri quadrati di area verde attrezzata, con giostre, piattaforme, e tante attività per bambini e ragazzi. Il Giardino di Borgo Molara, sito in via Molara n. 160, è stato inaugurato oggi, in occasione dell’evento conclusivo del progetto “Have a Party Park for You – HAPPY” sostenuto dal dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tanti i bambini che questa mattina hanno vissuto il parco e partecipato alle attività organizzate dai volontari che con passione si dedicano proprio ai più piccoli, per guidarli alla scoperta della natura, tra piante e insetti esotici.

“Un sogno che realizza – spiega Giuseppe Labita, presidente di People Help the People – un area verde che viene restituita al territorio, un luogo in cui tutti i cittadini, piccoli e adulti, da oggi avranno la possibilità di trascorrere qualche ora all’aria aperta, riscoprendo il piacere di prendersi cura della natura e di sé stessi”.