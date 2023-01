Risiede a Monreale e getta i rifiuti speciali a Palermo: multato dai vigili urbani

Gli uomini della Polizia municipale gli hanno pure sequestrato il furgone

PALERMO, 11 gennaio – Un cittadino palermitano di 44 anni, residente nel Comune di Monreale, è stato multato dagli agenti del Nucleo Tutela e Decoro della Polizia municipale, in servizio per i consueti controlli finalizzati al contrasto dell'abbandono rifiuti, perché sorpreso a conferire 21 grossi sacchi contenenti materiali speciali.

L'uomo, che stava scaricando dal suo furgone scarti provenienti da attività di ristorazione, in via Montepellegrino, ai controlli è risultato privo dei necessari documenti per il trasporto rifiuti e non iscritto all'Albo nazionale Gestori ambientali. I vigili pertanto hanno proceduto al sequestro penale del mezzo e del carico per la violazione degli articoli 192, 258, 193 e 256 del decreto legislativo 152/2006 e, contestualmente, sia il mezzo sia il carico sono stati affidati in custodia al proprietario.