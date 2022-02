I ''La rappresentante di lista'' : un ''pezzo'' di Palermo al Festival di Sanremo

Rappresenteranno il capoluogo dell’Isola sul palco dell’Ariston nella prestigiosa rassegna canora che inizia stasera

Appassionata di musica fino al midollo, infaticabile "ricercatrice" di nuove sonorità musicali e verbali che riescano a sollecitare la mia curiosità, "incontro" per la prima volta i "La Rappresentante di Lista" l'anno scorso, quando dal palco del teatro Ariston di Sanremo, la voce affilata e tagliente di Veronica Lucchesi, la melodia sperimentale del musicista Dario Mangiaracina, la "penna raffinata", con la quale hanno scritto il loro testo, mi ipnotizzano e incollano allo schermo.

Da allora, inizio una frequentazione assidua con il loro repertorio musicale, miscela sapiente di sonorità folk, rock, rock progressivo e queer pop, ne scopro la radice che affonda nel mondo del teatro, trovo conferma di quel legame con la città di Palermo, che istintivamente, quasi per "parentela genetica", avevo intuito, e ne resto letteralmente sedotta.

Non mi resta che indagare sulla loro storia personale, cercare le radici di quella costruzione artistica a tutto tondo che "mi racconta" in modo così straordinario. Chi sono Dario e Veronica? Da quali esperienze provengono? Cosa crea in loro l'alchimia che li rende quasi un unicum nell'attuale panorama musicale italiano?

Un giovane laureando in medicina, una studentessa in giurisprudenza incerta sul proprio destino, lo scenario di Valledolmo, cittadina in provincia di Palermo, e le prove per lo spettacolo teatrale "Educazione fisica", diretto da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco: nasce così, un po' per scelta un po' per destino, il felice sodalizio artistico tra i due, noti al grande pubblico come i "La Rappresentante di Lista", ma più familiari al pubblico di nicchia con l'acronimo LRDL.

È il giugno del 2011, quando Veronica, originaria di Viareggio, trasferitasi a Palermo per seguire un corso della nota autrice e regista teatrale Emma Dante, incontra Dario, palermitano. I due, giovani attori, cantautori, con esperienza di teatro di strada e teatro-danza, decidono di iniziare un percorso comune, caratterizzato da ricerca e sperimentazione che si traducono in una costante evoluzione musicale.

Il nome La Rappresentante di Lista è originale riferimento ad un'esperienza personale della cantante del duo. Nasce, infatti, quando Veronica Lucchesi, in occasione del referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare, per poter votare fuori sede, si iscrive come rappresentante di lista di uno partiti politici. Quell'esperienza diventa il titolo di una canzone e il nome della band.

Dal 2011 ad oggi, un ormai più che decennale percorso artistico, fertile di produzioni che spaziano in vari campi: i "La Rappresentante di Lista" hanno pubblicato numerosi LP, partecipato a performance teatrali e cinematografiche, in veste di attori, e si sono recentemente cimentati anche nella scrittura di stampo letterario. Affascinanti ed originali, hanno stuzzicato anche la fantasia narrativa di Paolo Sorrentino che ha scelto il loro brano "Questo corpo" tra i temi della colonna sonora della serie "The new Pope".

La popolarità definitiva è arrivata grazie al Festival di Sanremo. Da quel palco, nazional-popolare da un lato, luogo di sfida alla convenzione dall'altro, sono giunti al grande pubblico. Si tratta, comunque, di un'offerta musicale desueta, non sempre apprezzabile da tutti. I "La Rappresentante di Lista" lanciano un messaggio di abbandono al "comfort" della standardizzazione, richiedono la messa in opera di un orecchio avvezzo a cogliere riferimenti e sollecitazioni. Sono musica, ma sono sempre e comunque protagonisti di una performance teatrale.

"Il teatro è come una lingua che impari da piccolo ed esce fuori in alcuni contesti: ti salva, ti aiuta a esprimere un concetto che altrimenti non riusciresti, ti fa utilizzare in un certo modo il diaframma, la gestualità e il corpo. È anche cura del dettaglio, che applichi ad altre discipline, in una commistione speciale." ha affermato Dario Mangiaracina, in un'intervista.

Così, sono molte le ragioni per guardare con interesse a questo originale duo, alla vigilia del Festival della canzone italiana, in cui saranno presenti in gara con il brano "Ciao ciao". Tuttavia, se ne volessimo scegliere una semplice e forse un po' campanilistica, La Rappresentante di Lista porteranno a Sanremo un "pezzo" di Palermo.