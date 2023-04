Monreale, un convegno per ricordare il pittore Saverio Terruso

Aprirà gli eventi in programma per i festeggiamenti del SS. Crocifisso

MONREALE, 10 aprile – L’amministrazione comunale ha deliberato di organizzare un convegno su Saverio Terruso per onorarne la memoria.

Quest’ultimo, nato a Monreale nel 1939 e deceduto a Milano nel 2003, si annovera oggi tra i più insigni pittori di fama internazionale del XX secolo.

Ha speso tutta la sue esistenza per l’arte, ricoprendo altresì il ruolo di docente all’Accademia di Belle Arti di Palermo, all’Accademia di Carrara, infine a Milano, dove dal 1979 fu titolare della cattedra di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera.

L’evento, curato dall’assessore Letizia Sardisco, in occasione del ventesimo anniversario della morte dell’artista, intende realizzare un convegno celebrativo con l’obiettivo di promuovere la conservazione di un pezzo importante dell’identità culturale monrealese e la crescita di un sano orgoglio di appartenenza nei cittadini di tutte le età. Il convegno è è stato dunque fissato per il 29 aprile 2023 e si svolgerà in aula consiliare in occasione dell’apertura dei Festeggiamenti del SS. Crocifisso , in omaggio al tema della Processione del Cristo della Collegiata di Monreale dei suoi numerosi dipinti.

Per l’occasione la figlia del pittore, Anna Terruso, ha manifestato la volontà di donare alla città di Monreale il dipinto dedicato dall’artista “ A Monreale” del 1993, affinchè sia collocato sulla parete di sfondo della Sala Consiliare Biagio Giordano sita all’interno del Complesso Monumentale Guglielmo II. In occasione del convegno, inoltre, per manifestare la riconoscenza per la donazione da parte della famiglia Terruso, l’Amministrazione realizzerà un catalogo di tutte le opere dell’artista in lingua italiana e inglese, trasferendo a propria cura l’opera donata da Bellagio, dove attualmente si trova, fino a Monreale.