Domani sarà traslata la salma di monsignor Salvatore Cassisa

Sarà sepolto in cattedrale, nella cripta. Fu arcivescovo di Monreale dal 1978 al ‘97

MONREALE, 23 gennaio – Sarà traslata domani, in occasione dell'anniversario della sua consacrazione a vescovo di Cefalù, avvenuta il 24 gennaio 1974, officiata dall’allora cardinale di Palermo, Salvatore Pappalardo, la salma di monsignor Salvatore Cassisa, uno degli ultimi arcivescovi metropoliti di Monreale.

La salma, che finora è stata a Trapani, dove era sepolta, intorno alle 11 e posta nella Cappella di San Castrense del Duomo. Nel pomeriggio, alle 18, avverrà una celebrazione religiosa, officiata dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi, quindi è in programma la tumulazione nella cripta che lui contribuì a fare restaurare.

Monsignor Cassisa acque a Trapani, nel 1921, poi il 3 settembre del 1944 fu ordinato sacerdote, mentre la nomina a vescovo giunse per mano di Papa Paolo VI, il 24 gennaio del 1974, quando fu assegnato alla diocesi di Cefalù. Quindi, nel 1978, il trasferimento a Monreale per subentrare a monsignor Corrado Mingo.

Restò in carica fino al 24 maggio 1997, quando gli successe, monsignor Pio Vittorio Vigo. La sua scomparsa, infine, porta la data del 3 agosto 2015.