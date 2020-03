L’arcidiocesi di Monreale nelle mani della Madonna del Popolo

In cattedrale l’atto di affidamento dell’arcivescovo in uno dei momenti più difficili della nostra storia

MONREALE, 29 marzo – Con una breve cerimonia, vissuta in una cattedrale deserta, stanti le limitazioni imposte dal governo per fronteggiare il diffondersi del contagio da coronavirus, l’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi ha affidato la città di Monreale e tutta la comunità diocesana, sulla quale esercita la giurisdizione pastorale, alla Madonna del Popolo.

L’atto odierno per mettere nella mani della Vergine, il cui simulacro risiede nella navata di destra del duomo normanno, particolarmente venerata a Monreale, le sorti della comunità, alla luce di questo terribile momento che attraversa il mondo intero. Alla cerimonia ha presenziato l’assessore ai Beni Culturali, Ignazio Davì, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e di don Nicola Gaglio, arciprete della cattedrale.

Pubblichiamo di seguito il testo completo dell’atto di affidamento:

O Madonna del popolo, Ti veneriamo con questo bel titolo nel nostro magnifico Duomo di Monreale.

Tu risplendi sempre sul nostro cammino, segno di salvezza e di sicura speranza.

Tu, salute del Tuo popolo e stella del mare in tempesta, non hai mai abbandonato il popolo monrealese, che oggi come in altri momenti difficili della sua storia, implora da Te conforto, protezione, salute e pace.

Non permettere che davanti alle sfide di questi tempi difficili cediamo allo scoraggiamento, alla paura e alla sfiducia.

Tu, Madre del giorno nuovo, proteggici da questa pandemia e da ogni forma di male. Custodisci i malati, consola i sofferenti, preserva i sani. Sostieni tutti coloro che cercano di sconfiggere il flagello del virus che si sta diffondendo nel mondo.

Conforta con la Tua tenerezza materna chiunque si sente solo e abbandonato.

Aiutaci, Madre Addolorata, a piangere con chi piange per la morte dei propri cari.

Confidando nel Tuo aiuto, affido a Te gli abitanti della nostra città e della nostra Arcidiocesi: il clero, i seminaristi, le persone di vita consacrata, le comunità ecclesiali, i nostri governanti chiamati al servizio al bene comune, le nostre famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani.

Madre di Misericordia accogli noi Tuoi figli sotto la protezione del Tuo manto e per l’intercessione di San Castrense, patrono della nostra città, accetta l’atto di affidamento che, a nome dell’intera Comunità, compio dinanzi alla Tua venerata Immagine.

Maria Ss. del Popolo, Tu che sulla Croce ci sei stata affidata da Gesù come nostra madre tenerissima, fa che contemplando la Passione del Tuo Figlio, partecipiamo alla gioia della sua Resurrezione. Amen.