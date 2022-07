Monreale si prepara all’ordinazione episcopale di monsignor Gualtiero Isacchi

MONREALE, 26 luglio – Sarà celebrata domenica 31 luglio alle 17, nel duomo di Monreale, l’ordinazione episcopale di monsignor Gualtiero Federico Isacchi, arcivescovo eletto di Monreale. A partire dallo stesso giorno, monsignor Isacchi prenderà possesso dell’arcidiocesi e inizierà il suo nuovo ministero pastorale.

La nomina del nuovo arcivescovo è stata ufficializzata da papa Francesco lo scorso 28 aprile. La cerimonia di ordinazione sarà presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del dicastero delle cause dei santi, mentre i vescovi consacranti saranno monsignor Michele Pennisi, amministratore apostolico di Monreale, insieme con monsignor Vincenzo Viva, vescovo di Albano, diocesi da cui proviene il nuovo arcivescovo di Monreale.

Per tutta la settimana le funzioni religiose di norma celebrate all’interno del duomo sono state spostate nella chiesa di San Giuseppe per consentire tutti i preparativi necessari per lo storico evento di domenica.

L’evento sarà trasmesso in diretta su TRM, canale 13 del digitale terrestre e in streaming sulla pagina facebook dell’arcidiocesi di Monreale e su trmweb.