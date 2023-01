Arcidiocesi, nominato il nuovo padre spirituale del seminario di Monreale

È don Angelo Bertolino, 48 anni, ordinato presbitero il 14 agosto 2001

MONREALE, 13 gennaio –Nella giornata di ieri, l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, ha proceduto alla nomina del nuovo padre spirituale del seminario arcivescovile.

Il nuovo padre spirituale chiamato a svolgere questo importante e delicato ruolo all’interno della comunità del seminario è don Angelo Bertolino, 48 anni, ordinato presbitero il 14 agosto 2001. Ha fatto parte della Famiglia mariana ''Le Cinque Pietre'' ed è stato Rettore del Santuario di Maria SS. del Rosario di Tagliavia. Attualmente è viceparroco della Parrocchia SS. Redentore e San Nicolò di Bari di San Giuseppe Jato.

Don Angelo subentra così ufficialmente a don Giuseppe Salamone per 18 anni padre spirituale del seminario arcivescovile, che già dal mese di gennaio dell’anno scorso ha assunto il ruolo di Parroco-Arciprete della Chiesa Madre di Capaci.

Dal rettore, don Giuseppe Ruggirello, e dai membri della comunità del seminario è giunto il vivo ringraziamento a don Giuseppe Salamone per la sua funzione svolta in seminario nel corso dei 18 anni in cui dapprima ha svolto il ruolo di confessore esterno e poi quello di padre spirituale e un augurio al suo successore per il nuovo e delicato lavoro che lo attende.