L’arcivescovo Isacchi investito a commendatore ecclesiastico dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme

L’evento oggi nella chiesa del Sacro Cuore

MONREALE, 16 aprile – L'arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi ha ricevuto oggi, nella chiesa capitolare del Sacro Cuore di Monreale, l'investitura a commendatore ecclesiastico e cappellano maggiore dell’Ordine Militare ed Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme.

L’evento nel corso del solenne pontificale, presieduto dall’arcivescovo emerito Michele Pennisi e concelebrato da monsignor Isacchi, dall’abate di San Martino delle Scale dom Vittorio Rizzone e dall’archimandrita Chihade Abboud, procuratore generale presso la Santa Sede del Patriarca Melkita di Antiochia.

Nel corso della cerimonia, presieduta dal Gran Balì di Sicilia, è stato inoltre promosso al grado di Cavaliere ed insediato come nuovo Luogotenente Generale del Gran Baliato l'avvocato Pietro Luigi Matta, che ne guiderà il governo su delega del Gran Balì, e sono state consegnate delle decorazioni di merito alla Karol s.p.a. ed al suo presidente, l'avvocato Marco Zummo, per il supporto offerto all’attività del progetto “Sanità Solidale” che ormai da oltre un anno offre cure ed assistenza gratuite ai più disagiati ed a quanti, appartenenti a diverse etnie e religioni, non sono in grado di accedere alle strutture del servizio sanitario nazionale.