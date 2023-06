Domani è il giorno del Corpus Domini: processione pomeridiana in città

Si svolgerà al termine della messa solenne delle 18 in cattedrale

MONREALE, 10 giugno - Domani, giorno in cui la Chiesa celebra la festività del Corpus Domini, si svolgerà, come da tradizione, la consueta processione in cui viene portato in giro per la città l'ostensorio che contiene (per i credenti) il Corpo di Cristo.

La processione, così come avviene ogni anno, prenderà il via e si concluderà in cattedrale, al termine della Messa delle 18. Sarà l'arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi a mostrare a tutti i fedeli il "Corpus Domini", sotto un baldacchino, retto da quattro aiutanti.

Il corteo, al quale prenderanno parte pure le autorità cittadine, quelle militari, nonchè le confraternite cittadine, muoverà, pertanto, da piazza Guglielmo, coprendo, via via, piazza Vittorio Emanuele, via Roma, salita Sant'Antonio, via Antonio Veneziano, piazza Canale, via Pietro Novelli, piazzetta Vaglica, via Santa Maria Nuova, via Dante, piazza Guglielmo.

Al termine della processione monsignor Pennisi darà vita al consueto momento di adorazione eucaristica.

Preparativi, così ci comunica, don Nicola Di Lorenzo, parroco della chiesa di Sant’Anna, anche a Pioppo, dove, ,come ogni anno, le Messe mattutine ,delle due chiese della frazione non saranno celebrate, perché sarà celebrata, quella straordinaria e solenne nella chiesa di Sant'Anna, con questo programma:

Ore 16:30 Recita del Rosario

Ore 17 Messa solenne del Corpus Domini

Ore 18 Processione

Nella frazione saranno allestiti nei vari quartieri i tradizionali altari devozionali dell'Eucaristia per la preghiera comunitaria.