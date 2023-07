Arcidiocesi, nominati i nuovi vicari foranei

Per il vicariato di Monreale nominato don Antonino Vincenzo La Versa

MONREALE, 30 luglio – È dello scorso 28 luglio il decreto arcivescovile con cui monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale, ha nominato i nuovi vicari foranei dell'arcidiocesi di Monreale.

Questi ultimi, chiamati anche decani o arcipreti o con altro nome, sono i sacerdoti preposti ai vicariati foranei. Essi hanno il compito di promuovere e coordinare l'attività pastorale comune nell'ambito del vicariato.

A essere nominati sono stati per il Vicariato di Bisacquino il sacerdote Calogero Latino; per il Vicariato di Carini il sacerdote Giacomo Sgroi; per il Vicariato di Corleone il sacerdote Domenico Mancuso; per il Vicariato di Monreale il sacerdote Antonino Vincenzo La Versa; per il Vicariato di Partinico il sacerdote Gioacchino Capizzi; per il Vicariato di San Giuseppe Jato il sacerdote Filippo Lupo.

I nuovi vicari resteranno in carica per l’intero prossimo quinquennio.