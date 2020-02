Festeggiamenti di San Castrense, ecco gli appuntamenti religiosi

Da oggi, frattanto, le reliquie sono esposte in chiesa per la venerazione

MONREALE, 3 febbraio – Entreranno presto nel vivo le iniziative legate ai festeggiamenti in onore di San Castrense, patrono di Monreale. Da adesso, fino all’11 febbraio, giorno clou, sono in calendario numerosi appuntamenti religiosi.

Da oggi le reliquie del Santo sono esposte alla venerazione presso la chiesa di San Castrense. Sabato prossimo, inoltre, 8 febbraio, alle ore 16, sempre presso la parrocchia, si terrà la presentazione del libro di don Giuseppe Ruggirello, dal titolo: “San Castrense, patrono della città e dell’arcidiocesi di Monreale”.

Lo stesso giorno (ore 18) avrà inizio il triduo. Domenica 9 l’appuntamento liturgico è fissato per le ore 11, in occasione della messa. Lunedi 10 santa messa e vespri alle ore 18, tenuti di don Giovanni Vitale direttore dell'archivio diocesano. Infine l’11 febbraio, martedi, alle ore 11 sarà celebrata una messa solenne presieduta da don Giovanni Vitale. Alle ore 16 processione con le reliquie che prenderà le mosse dalla chiesa di San Castrense e si dirigerà verso la parte alta di corso Pietro novelli, per poi scendere da via Garbaldi e proseguire per via Venero, corso Pietro novelli, via Roma, per giungere quindi in cattedrale dove alle ore 17,30 sarà celebrato il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi.