SS.Crocifisso, domani al via la novena: ingresso contingentato in chiesa

MONREALE, 23 aprile – Prenderà il via domani, 24 aprile, per concludersi il 2 maggio nel santuario della Collegiata, il tradizionale novenario dedicato al SS.Crocifisso. Quest’anno, come è noto, a causa dell’emergenza da Covid-19, dovranno essere osservate diverse restrizioni che imporranno dei comportamenti particolari.

Va ricordato, infatti, che all’interno della chiesa potranno fare ingresso al massimo 80 persone, celebranti, componenti del coro ed addetti alla sicurezza esclusi. Il Rettore del Santuario, don Giuseppe Salamone, invita tutti i fedeli, in ragione del particolare momento che la comunità sta vivendo, di rispettare le distanze ed il contingentamento all’interno della chiesa. Chiede inoltre di rispettare le indicazioni dei volontari, che potranno chiudere le porte di ingresso in caso di raggiungimento del numero massimo di presenza.

Proprio per garantire una platea più vasta di fedeli, la Confraternita del SS.Crocifisso ha stipulato un accordo con l’emittente televisiva TRM (Ch. 13 del Digitale Terrestre), che trasmetterà l’intera novena, in forma integrale. Le meditazioni quest'anno saranno affidate ad alcuni sacerdoti appartenenti al capitolo del SS.Salvatore Crocifisso, alla Collegiata.

Le funzioni potranno pure essere seguite sulla pagina facebook della Confraternita e sul canale YouTube della stessa.

Per quanto riguarda il giorno 3, verranno date informazioni nei giorni successivi, che spiegheranno i dettagli delle iniziative che saranno realizzate e le relative modalità.