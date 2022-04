Monreale, torna anche la processione della Madonna del Popolo

Per la domenica ''in Albis'' il simulacro sarà portato in processione dal Duomo alla ''Batia''

MONREALE, 11 aprile – Per i cittadini monrealesi, in attesa dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, ritorna il tradizionale momento di fede verso la Madonna del Popolo, che dopo due anni tornerà di nuovo a vedere attorno a sé i devoti nella tradizionale processione, seconda dopo quella del Crocifisso per importanza e tradizione per la città di Monreale.

In occasione della domenica "in Albis", seconda di Pasqua, il prossimo 24 aprile, il simulacro della Madonna del Popolo verrà portato processionalmente dal duomo alla chiesa di San Castrense. La processione muoverà dalla cattedrale, al termine della celebrazione eucaristica, attraversando le piazze e le vie della città, fino a raggiungere la chiesa di San Castrense, ovvero della "Batia", da dove farà ritorno in cattedrale domenica 8 maggio.