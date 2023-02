Al via la settimana dei festeggiamenti in onore di San Castrense

Triduo a partire da mercoledì e solenne processione sabato 11 febbraio

MONREALE, 6 febbraio – Iniziano a prendere forma i preparativi per i festeggiamenti in onore di San Castrense, patrono della città di Monreale. Iniziative che avranno luogo lungo l’arco di questa settimana fino alla data dedicata al Santo, che, lo ricordiamo, è l’11 di febbraio.

L’urna contenente le reliquie del Santo si trova già presso la chiesa di San Castrense dove fervono già da giorni i preparativi per la festa e nei pressi della quale sono già stati esposti i gonfaloni festivi.

A partire da mercoledì 8 febbraio, proseguendo per giovedì 9 e venerdì 10, avrà luogo il triduo in onore del santo alle ore 18 con la santa messa accompagnata da riflessioni. I festeggiamenti si concluderanno sabato 11 febbraio presso la Cattedrale di Monreale dopo la processione per le vie cittadine che muoverà dalla chiesa di San Castrense per arrivare alle 18 in cattedrale per il solenne pontificale celebrato dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi.