Cinquecento persone ieri sera alla Via Crucis cittadina

Il rito ha preso il via in piazzetta Basile e si è concluso in cattedrale. LE FOTO

MONREALE, 8 aprile – Circa cinquecento persone hanno preso parte ieri sera alla Via Crucis interparrocchiale, che si è tenuta lungo le vie cittadine, prendendo il via da piazzetta “Emanuele Basile” e snodandosi fino in cattedrale, dove si è conclusa.

Il rito, presieduto per la prima volta dall’arcivescovo, monsignor Gualtiero Isacchi, ha visto la partecipazione delle diverse parrocchie monrealesi che si sono alternate nel portare la croce e leggere le meditazioni proposte in tutte e quattordici le stazioni.

L’iniziativa, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, era tornata a svolgersi l’anno scorso, come tradizione, ormai, nel giorno del Venerdì Santo.

Presenti anche il sindaco, Alberto Arcidiacono l’Arma dei carabinieri, rappresentata dal comandante della stazione di Monreale, luogotenente Antonio La Rocca, la Polizia Municipale che ha gestito il traffico e una squadra di giovani scout.