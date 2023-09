Pioppo, ieri la processione in onore di Sant'Anna

Non si era potuta tenere a luglio a causa degli incendi

MONREALE, 4 settembre – Si è svolta ieri sera a Pioppo, con grande partecipazione popolare, la processione in onore di Sant'Anna, patrona della frazione, che non si era potuta tenere nello scorso mese di luglio a causa dei devastanti incendi, che, proprio in quei giorni, avevano devastato il territorio.

La processione, come rende noto don Nicola Di Lorenzo, parroco della chiesa di Sant'Anna, si è svolta al termine di una partecipatissima celebrazione religiosa. La processione si è conclusa con la benedizione per tutte le famiglie di Pioppo e con dei giochi pirotecnici in onore alla patrona.