Giovedì pomeriggio si presenta il nuovo libro di Antonella Vinciguerra ''Germogli di porpora''

Appuntamento a partire dalle 18,30 al circolo Italia

MONREALE, 16 dicembre – “Germogli di porpora” è il nuovo libro di Antonella Vinciguerra, la storia di vite che si rincorrono e si intrecciano nella Sicilia degli anni ’70, in uno scenario in cui l’uomo e la natura riescono a fondersi per diventare una cosa sola.

Il libro verrà presentato dalla presidente della Pro Loco di Monreale Amelia Crisantino e prevede l’intervento, oltre che dell’autrice, anche del presidente del Circolo di cultura Italia, Claudio Burgio e del rettore del santuario del SS. Crocifisso alla Collegiata, don Giuseppe Salamone.

L’appuntamento è per giovedì 19 dicembre, presso il Circolo di cultura Italia di Monreale, alle ore 18,30.

“Un’occasione – si legge in una nota – per parlare delle difficoltà che incontra un bambino speciale nel tentativo di vivere con serenità il suo essere diverso e di accettare il “fardello” che è stato scelto per lui da un destino che si diverte a mescolare le carte”. A fare da cornice all’evento, la lettura di brani scelti ed interpretati dall’autrice stessa.