Domani pomeriggio spettacolo dell’opera dei pupi per i bambini della parrocchia San Giuseppe di Aquino

Domani pomeriggio spettacolo dell’opera dei pupi per i bambini della parrocchia San Giuseppe di Aquino

Appuntamento alle 16:30 con le avventure di Orlando Rinaldo

MONREALE, 29 dicembre – Il parroco, don Giuseppe Spera e gli attivisti impegnati nelle varie attività della parrocchia di Aquino omaggeranno uno spettacolo dell’opera dei pupi per i bambini del catechismo e della borgata.

Trascorrere un pomeriggio con i personaggi dell’opera dei pupi, Orlando Rinaldo, Angelica, Rodomonte, giganti e saraceni, lasciarsi incantare dalle avventure cavalleresche e divertirsi con le farsette di Nofrio e Virticchio potrà essere il regalo più gradito e il modo migliore per chiudere l’anno, offrendo un momento ludico di grande fascino. Uno spettacolo dell’opera dei pupi per i bambini del catechismo e della borgata che probabilmente non conoscono l’opera dei pupi e le avventure raccontate dai pupari ha lo scopo di avvicinarli ad una rappresentazione portatrice di valori positivi.

Lo spettacolo sarà condotto dalla Compagnia dell’Opera dei Pupi “Brigliadoro” del maestro Salvo Bumbello e sarà eseguito a vista con i pupari che recitano e muovono i pupi davanti al boccascena, formula che diverte i bambini perché il contatto quasi diretto con i paladini risulta immediato e coinvolgente.

Le gesta di Orlando e Rinaldo in lotta con i Saraceni, il ritmo degli avvenimenti sul palco in un crescendo di scontri e dialoghi, le esilaranti farsette di Nofrio e Virticchio caratterizzeranno lo spettacolo e saranno il filo conduttore della rappresentazione teatrale.

E proprio ad Aquino a poche centinaia di metri dalla Chiesa, il medico antropologo Antonio Pasqualino, che all’opera dei pupi ha dedicato la maggior parte della sua attività, negli anni ’60 nella sua casa l’attuale fondo Pasqualino intervistava due grandi pupari Natale Meli e Gaspare Canino, la cui testimonianza è divenuta oggetto di una interessante pubblicazione.

Racconti di cavalieri e di incantesimi, di spade e destrieri straordinari, storie di un tempo passato, capaci di far sognare i piccoli spettatori rendendo il Natale, ancora più magico.