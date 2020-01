Gennaio a Casa Cultura Santa Caterina, un ricco calendario di iniziative

Primo evento martedì prossimo alle ore 10

MONREALE, 9 gennaio – Prenderanno il via la settimana prossima i nuovi eventi di Gennaio 2020 a Casa Cultura Santa Caterina . Un calendario di iniziative promosse dagli assessori ai Beni Culturali Ignazio Davì e alla Cultura Rosanna Giannetto che inizieranno con una visita guidata per le scuole del territorio martedì 14 gennaio alle ore 10 con: “ Indovina chi viene in biblioteca?”.

Sempre lo stesso giorno alle ore ore 18 l’evento culturale “Terra e Malalingua, viaggio tra il serio e il faceto intorno al dialetto della terra di Sicilia” presentato dalla professoressa Amelia Crisantino, Presidente della pro Loco di Monreale e la partecipazione della scrittrice Antonella Vinciguerra, vincitrice di diversi premi, che leggerà alcuni brani della sua ultima fatica letteraria.

Giovedì 16 gennaio alle ore 10 seguirà un laboratorio sulla lettura e sulla recitazione : “Leggere bene fa bene” a cura di Giuseppe Moschella.

Martedì 21 gennaio alle ore 16, "Viaggio musicale lungo le vie diverse del mondo" Progetto "Facciamo coro e orchestra in ogni classe"a cura della Professoressa Portera Rosangela, docente di Musica dell'istituto comprensivo "Guglielmo II” di Monreale.

Mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 10 per gli amanti della risata il film “Sedotti e bidonati” di Giorgio Bianchi con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Al termine inoltre verranno proiettati due contributi video girati dai figli di Franchi e Ingrassia.