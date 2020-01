Oggi prende il via oggi l’iniziativa ''Studiamo''

Si tiene il martedì e giovedì nei locali del Santa Caterina

MONREALE, 14 gennaio – Parte oggi alle 15 negli spazi culturali di Casa Cultura Santa Caterina l’iniziativa “Studiamo”, promossa dall’Associazione “Un passo alla volta” in sinergia con l’assessorato ai Beni Culturali del Comune.

L’obiettivo principale dei soci e dell’assessore Ignazio Davì è quello di offrire un sostegno agli studenti che hanno la necessità di colmare lacune formative nelle diverse discipline scolastiche. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti monrealesi che frequentano istituti di istruzione secondaria di II grado, pur se in altre città, e viene svolta gratuitamente da un team di docenti che volontariamente offrono le loro professionalità. Per lo svolgimento delle attività l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono ha messo a disposizione i locali di Casa Cultura Santa Caterina in Via Pietro Novelli nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18.