Carnevale 2020, da domani una serie di sfilate a Monreale e frazioni

L’iniziativa organizzata in sinergia tra Comune, Scuole, parrocchie e associazioni

MONREALE, 20 febbraio – A partire da domani, venerdì 21 febbraio, l’amministrazione comunale rappresentata dagli assessori allo Spettacolo Ignazio Davì e alla Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto, in sinergia con le scuole, le parrocchie e diverse associazioni, organizza, in occasione del Carnevale 2020, delle sfilate che si svolgeranno nel territorio di Monreale e frazioni.

L’iniziativa è stata sostenuta dalla IV commissione consiliare presieduta da Angelo Venturella. Si inizia quindi domani alle ore 8,30 in piazza Guglielmo con la sfilata denominata “ Carneval…Art! Riciclo e Riuso” per le vie della città. Un corteo di giovani studenti delle scuole liceo artistico Basile-D’Aleo, l’istituto Guglielmo II, l’istituto Pietro Novelli, l’Istituto Antonio Veneziano, l’istituto Francesca Morvillo e l’istituto Margherita di Navarra., che si concluderà per le ore 13.

Sabato 22 febbraio dalle ore 15 si svolgerà a Pioppo la sfilata di “Carnevale 2020 – Parrocchia si Sant’Anna”.

Anche Grisì domenica 23 febbraio dalle ore 15 alle ore 24 darà vita al suo Carnevale 2020 con la sfilata dei Carri allegorici e folkloristici. L’iniziativa è il frutto di una programmazione portata avanti dal consigliere comunale Giulio Mannino e il consigliere di consulta della frazione Francesco D’Amico.

Lunedì 24 febbraio dalle ore 16 saranno le parrocchie di Santa Maria Nuova, San Castrense, Santi Vito e Francesco e Santa Teresa ad organizzare un Carnevale 2020 interparrocchiale, un momento di sana aggregazione per tutte le fasce d’età con un tuffo al passato con “Back to the 80’s e 90’s”.