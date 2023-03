San Martino delle Scale, prima edizione della via Crucis vivente

San Martino delle Scale, prima edizione della via Crucis vivente

Si svolgerà sabato 18 marzo alle 15 nell'abbazia di San Martino delle Scale

MONREALE, 12 marzo – In occasione della prima edizione della via Crucis vivente a San Martino si ripercorreranno le quattordici stazioni, le tappe della Passione di Gesù, il doloroso percorso che lo condusse alla crocifissione.

In occasione della Pasqua, sabato 18 marzo alle ore 15, nell'abbazia di San Martino delle Scale si svolgerà la prima edizione della via Crucis vivente. In particolare, i ragazzi che frequentano la catechesi nella parrocchia San Martino Vescovo indosseranno i panni del centurione romano, altri interpreteranno Gesù e tutti gli altri protagonisti della Passione di Cristo.

L'evento è stato organizzato dalla parrocchia insieme al comitato di San Martino delle Scale.