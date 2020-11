‘’Monreale rialzati’’: domani pomeriggio Black Friday in via Venero

Diverse le promozioni sui prodotti, commercianti uniti per garantire un servizio a seguito delle restrizioni: “ Rivitalizziamo la nostra città, ma facciamolo responsabilmente ”

MONREALE, 14 novembre – Abiti, intimo, accessori e non solo: domani pomeriggio, dalle 16 alle 20, alcuni esercenti di via Venero cavalcheranno l’onda della tradizione d’oltreoceano, osservata ormai da diversi anni anche in Italia, al fine di dare una vera e propria scossa al territorio normanno, considerata la cronica quiete domenicale e la crisi Covid che ha colpito le rispettive categorie.

Promotori dell’iniziativa? I titolari di alcune attività – Chiara Shoes, Marina Dress, Pascia’, Sorbino – a seguito di un confronto costruttivo avvenuto in questi giorni, volta a garantire un servizio alla comunità monrealese, considerate le restrizioni vigenti in materia di spostamenti verso il capoluogo (leggi qui l’articolo) raggiungibile soltanto in determinati casi, esplicitati in un precedente articolo. “Col dialogo e col rapporto che da sempre ci contraddistingue – affermano gli esercenti – abbiamo deciso di cavalcare di rivitalizzare il nostro territorio, cavalcando appunto l’onda statunitense del Black Friday. È chiaro che la responsabilità e il buon senso sono gli incipit di questa nostra manifestazione. Un’opportunità, tuttavia, che garantirebbe ai cittadini un servizio mancante, dettato dalle restrizione, nell’intento di poter risollevare il morale visto il calo del volume d’affari a seguito della crisi pandemica. Ci saranno tante promozioni. Invitiamo anche gli altri colleghi a partecipare, uniti per far rialzare Monreale”. Non solo vestiario: la manifestazione è rivolta ad ogni tipo di attività, nessuno escluso. Ad unirsi allo slogan, infatti, saranno anche altri esercizi, ovvero Darling, Lucchese e La Coccinella.