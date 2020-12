Natale, oggi e domani due concerti in cattedrale

Gli eventi saranno trasmessi in streaming

MONREALE, 18 dicembre – Il Duomo di Monreale in questo periodo di pandemia ospiterà due concerti di Natale in streaming finanziati dall’assessorato regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana eseguiti dall’ orchestra e coro del Teatro Massimo.

Due concerti; uno oggi e l’altro domani (entrambi alle ore 20) che saranno trasmessi in streaming. Le dirette potranno essere seguite su TRM Tele Radio del Mediterraneo, sulla webTV del Teatro Massimo Palermo e sulla pagina Facebook della Regione Siciliana Assessorato dei Beni culturali e dell'Identita' siciliana.

Il primo concerto, quello odierno, sarà tenuto dall’orchestra e dal coro del Teatro Massimo. Il secondo dalla Youth Orchestra, sempre del Teatro Massimo.

“La Cattedrale di Monreale – afferma l’arcivescovo, monsignor Michele Pennisi – non costituisce uno scenario o un luogo suggestivo e commovente per l’ascolto di concerti, piuttosto, essendo luogo destinato dalla Chiesa all’incontro con Dio nella liturgia, esso, in forza di ciò, è il luogo primario della musica stessa. L’ascolto della musica, anche se non in contesto “liturgico”, aiutato dalla ricca iconografia e dall’imponente figura del Pantocratore, con la necessaria disponibilità dell’animo, suscita quello stupore e nostalgia che è porta al totalmente Altro e anticipazione del paradiso. Nel duomo di Monreale ci sentiamo avvolti e abbracciati dalla Paternità e tenerezza del Padre, ricco di misericordia, che si è manifestato attraverso il volto del Figlio e che si rivela a noi attraverso la bellezza dei mosaici e le note della musica celestiale che gusteremo”.

Il vasto repertorio dei due concerti comprende canti gregoriani, tradizionali canti natalizi, composizioni di grandi musicisti tra cui Mozart, Händel, Bach.

L’ascolto di questi brani ci introdurrà al mistero del Natale che è la festa della manifestazione della bontà di Dio della sua “filantropia”, che ci rivela Dio come un Dio con noi che fonda la dignità di ogni uomo e ogni donna creati ad immagine e somiglianza di Dio.

In questo momento di isolamento con questi concerti dal duomo di Monreale vuole partire un messaggio di pace, di fiducia, di accoglienza e di speranza.

PROGRAMMAZIONE

Oggi 18 dicembre

Concerto di Natale al Duomo di Monreale I (streaming)

Direttore: Ciro Visco

Soprano: Federica Guida

Anonimo: Adeste Fideles

Franz Xaver Gruber: Stille Nacht

Cesar Franck: Panis angelicus

Ariel Ramirez: La peregrinación

Giulio Caccini: Ave Maria

Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum Corpus

Anonimo: Gli angeli delle campagne

S. Alfonso Maria de’ Liguori: Quanno nascette Ninno

Irving Berlin: White Christmas

Carmine Giordano: Dormi, benigne Jesu

Georg Friedrich Händel: Hallelujah

Raffaele Cimmaruta: Ave Maria



Orchestra e Coro del Teatro Massimo



Domani 19 dicembre

Concerto di Natale al Duomo di Monreale II (streaming)



Direttore e solista: Michele De Luca

Arcangelo Corelli: Concerto grosso per la notte di Natale

Johann Sebastian Bach: Suite N°3 in Re Maggiore BVW1068

Georg Christoph Wagenseil: Concerto per Trombone Alto e Orchestra

Simone Piraino: Intermezzo

Leroy Anderson: A Christmas Festival

James Lord Pierpont: Jingle Bells



Massimo Youth Orchestra