SS.Crocifisso, ogni giorno la novena in diretta TV

Si potrà seguire su TRM dal 24 aprile al 3 maggio

MONREALE,17 aprile – Che lo svolgimento della processione del SS.Crocifisso fosse cosa impossibile era risaputo. Ancora troppo alti i numeri del contagio per sperare di vedere il “Patruzzu amurusu” per le vie di Monreale.

Se ne riparlerà nel 2022. Per rinnovare la devozione e l’antichissima tradizione, però, non verranno meno le consuete funzioni della novena, che potranno essere seguire in tivvù a partire dal 24 aprile.

È di ieri sera, infatti, la notizia del raggiungimento dell’accordo tra la confraternita del SS.Crocifisso, guidata da Valentino Mirto e l’emittente televisiva TRM (CH13 del Digitale Terrestre) che dal 24 aprile fino al 3 maggio a partire dalle 18,30 manderà in onda in diretta dalla Collegiata le tradizionali funzioni religiose per ogni sera di novena.

La diretta, inoltre, potrà essere seguita anche sulla pagina cacebook della Confraternita così come avvenuto lo scorso anno. Inoltre ogni sera sarà trasmessa una differita della novena su Telejato, a partire dalle 21 per tutti coloro che non avranno avuto la possibilità di seguire la diretta.

“Siamo sodisfatti di aver trovato questo accordo – spiega il presidente Mirto – per poter dare a tutti la possibilità di assistere alla novena. Ricordiamo che la capienza della Collegiata per via delle restrizioni anti-covid è di soli 80 posti e lo sarà fino a quando ci persisterà lo stato di emergenza a prescindere dalla colorazione che verrà data al nostro territorio”.

Per quanto riguarda la giornata del 3 maggio verranno fornite successivamente ulteriori informazioni.