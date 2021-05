Vaccini a Monreale: al San Gaetano 3 giorni di somministrazioni agli over 50

MONREALE, 6 maggio – Verrà allestito per tre giorni nel Complesso Abbaziale di San Gaetano a Monreale un centro vaccinale, dove verranno vaccinati gli over 50 e tutti quelli previsti dal piano vaccinale nazionale. Ai soggetti verranno somministrati i vaccini Astrazeneca, Pfizer o Moderna, secondo l’anamnesi di ciascun cittadino.

Le prenotazioni possono essere inviate alla mail del Comune di Monreale vaccino_covid@monreale.gov.it inserire dati e numeri telefonico per essere contattati. La procedura servirà per compilare gli elenchi da consegnare alla Asp. “Il nostro obiettivo - ha dichiarato Arcidiacono - è quello di velocizzare le procedure per vaccinare quante più persone possibili per ritornare al più presto ad una serena normalità".