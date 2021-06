Vaccini a Monreale, si va verso il terzo appuntamento nel prossimo weekend

Il via venerdì sempre nella chiesa di San Gaetano. Domenica la conclusione

MONREALE, 11 giugno – Con ogni probabilità ci sarà il terzo appuntamento con l’hub vaccinale a Monreale nel prossimo weekend. Stando ad una notizia che è circolata già da diversi giorni e che attende solo conferma ufficiale, il comune, in collaborazione con l’Asp e la Regione siciliana, potrebbe dar vita ad una nuova tre giorni.

La formula è quella già consolidata e che tanti buoni risultati ha dato nei due precedenti appuntamenti. Prenotazione sulla mail messa a disposizione dal Comune e via alle vaccinazioni anti-covid a partire da venerdì pomeriggio 18 giugno, fino a domenica sera, 20 giugno. L’appuntamento, sempre nella chiesa di San Gaetano, potrebbe essere occasione per i circa mille soggetti che hanno ricevuto la prima dose nel corso del primo weekend monrealese di ricevere anche quella del cosiddetto richiamo. Anche questa volta si tratterà di un lavoro di equipe che vedrà coinvolti diversi volontari: da quelli della Protezione Civile, ai medici, agli infermieri, ai farmacisti.

Nei due appuntamenti precedenti a Monreale, va ricordato, frutto di una eccellente organizzazione, sono stati vaccinati circa quattromila persone: mille in occasione della prima volta, tremila nella seconda.