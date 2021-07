Domani al Collegio di Maria si presenta il libro ''La leggenda del Capo di Buona Speranza'' di Lorenzo Allegrini

L'iniziativa è promossa dagli assessorati alla Cultura, al Turismo e spettacolo e dalla Presidenza del Consiglio comunale di Monreale

MONREALE, 7 luglio – Domani pomeriggio, 8 luglio, alle ore 19 Lorenzo Allegrini, giornalista, scrittore, attore e autore teatrale marchigiano presenterà a Monreale nella sala Millunzi del Collegio di Maria, in via Roma 48, "La leggenda del Capo di Buona Speranza", il suo secondo poema, edito da "Il Viandante" Edizioni.

Ispirato da un viaggio in Sudafrica, il poema tocca temi evocativi come viaggio, amore e avventura e argomenti sempre attuali come razzismo e colonialismo.

Attraverso la storia d’amore tra il guerriero africano Heitsi-Eibib e una giovane Teti, la nereide che sarà la madre di Achille, il poema inventa il racconto della nascita di una meraviglia della natura, Cape of Good Hope, incrociando il mito locale delle tribù Khoikhoi e le leggende europee, come l’Olandese Volante.

L'autore reciterà, drammatizzandoli, i versi salienti della storia, e la performance avrà una durata orientativa di 50 minuti. L'ingresso in sala è libero fino ad esaurimento posti, distanziati di 1 m secondo prescrizioni anti Covid-19, con mascherina.

Lorenzo Allegrini, classe 1982, nato a Fabriano, nelle Marche, è giornalista, poeta e autore teatrale. Ha pubblicato i poemi "La leggenda del Capo di Buona Speranza" e "Apocalisse Pop!", entrambi Edizioni Il Viandante. Due suoi testi teatrali sono andati in scena: "Rabbit! - La mossa del coniglio" (2015) e "Anarcord - L'ulcera dell'anarchico Fabbri" (2018-2019). Dopo aver collaborato con alcune delle principali testate di media e quotidiani nazionali, si è occupato per dieci anni di economia e finanza per l'agenzia di stampa LaPresse prima di passare alla comunicazione aziendale. Oggi vive a Milano, dopo aver trascorso dei periodi a Mosca, New York, Roma e Torino.