Covid, dopodomani punto vaccinale al Circolo Italia

Si terrà dalle 10 alle 18

MONREALE, 13 ottobre – Sarà aperto a Monreale dopodomani (venerdì 15 ottobre) dalle 10 alle 18 un punto vaccinale presso il circolo di cultura Italia di piazza Vittorio Emanuele. Lo rende noto l’assessore alla Protezione civile Paola Naimi, a seguito di un accordo Comune di Monreale Asp 6.

Le vaccinazioni sono aperte a tutti i cittadini residenti e non residenti e saranno somministrati vaccini Pfizer sia prime, seconde, che terze dosi. Non è necessaria la prenotazione, i cittadini possono recarsi portando semplicemente il documento di identità e la tessera sanitaria. Verranno istituite un’area per l’anamnesi e gli spazi per la somministrazione.