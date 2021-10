Domenica si presenta l'ultimo libro di Mariella Sapienza, ''Ayman, il bambino ritrovato''

Appuntamento alle ore 17 al circolo di cultura Italia

MONREALE, 14 ottobre – Domenica prossima, 17 ottobre, alle ore 17, presso il circolo di cultura Italia, verrà presentato l’ultimo libro pubblicato dalla scrittrice e poetessa monrealese Maria Sapienza “Ayman, il bambino ritrovato”.

Mariella, così viene chiamata da tutti, in questo libro si è immersa in un’atmosfera dove la suspance avvince ed incolla alla lettura fino all’ultima pagina.

Senza voler svelare la trama, per non togliere il piacere della scoperta al lettore, la narrazione si ambienta in una Palermo che va dagli anni ’50 ai nostri giorni, passando anche per Monreale.

Mariella Sapienza ripercorre in questo libro particolari, personaggi, avvenimenti che fanno parte della nostra storia e che spesso dimentichiamo.

Ricordiamo anche le precedenti sue creazioni: “Il grande albero” pubblicato nell’ottobre del 2015 e “Sofia” pubblicato nel maggio del 2016, per non citare le centinaia di poesie che hanno costellato il suo percorso letterario e che ancora attendono di essere unificate in un volume.

Ad impreziosire il volume, la copertina che raffigura un quadro del pittore monrealese Franco Nocera ed alcuni disegni e foto forniti dai monrealesi Benedetto Rossi, cultore appassionato dell’opera dei pupi in ossequio alla tradizione del suo papà Enzo puparo oprante, Paolo Giargiana, Giuseppe Giurintano e Provvidenza Gullo.

I lavori verranno coordinati da Daniela Balsano e dopo una introduzione di Giovanni Ferraro psicologo e psicoterapeuta, sono previsti gli interventi di Benedetto Rossi e Biagio Cigno, con un intermezzo del maestro puparo Piero Scalisi. Sarà presente anche l’editore Carlo Guidotti.