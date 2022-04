Monreale, ''Patto per la lettura'': parte la macchina organizzativa per realizzare il progetto

Nel pomeriggio un summit da remoto ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, associazioni e redazioni locali. Adesioni e ralizzazione del logo: domani al via i bandi

MONREALE, 12 aprile – Si è appena concluso l'incontro preliminare e informativo promosso dall'amministrazione comunale, attraverso l'attività avviata dall'assessore ai Beni Culturali Letizia Sardisco, volto alla programmazione per la sottoscrizione del "Patto locale per la lettura della Città di Monreale" che ha visto, per l'occasione, partecipare una importantissima delegazione costituita dai rappresentanti delle istituzioni politiche, scolastiche, membri di associazioni e componenti di organi locali di informazione.

Il coinvolgimento dei vari attori, singoli o in rappresentanza del terzo settore, ha come scopo quello di promuovere l'esercizio della lettura all'interno del territorio normanno e mediante una serie di iniziative che, con grande entusiasmo, durante il meeting, hanno già individuato un terreno fertile. L'istituzione del patto, percorso di co-progettazione, sarà fondamentale per l'adesione al bando "Città che leggono 2022-2023" - emanato dal Centro per il libro e la lettura, Ministero della Cultura - e per il rispettivo conseguimento del titolo. Tuttavia, così come più volte ribadito in sede di dibattito, sarà necessario istituire un tavolo tecnico deputato alla progettazione e promozione di manifestazioni culturali per sensibilizzare la popolazione tutta ad osservare tali attività. Già da domani ed entro il 19 aprile, infatti, sarà possibile accedere al bando pubblico per l'adesione, il cui contenuto, provvisto di allegati, potrà essere recepito presso il sito istituzionale del Comune di Monreale e reiterato dalla stampa locale a tutti i lettori dei quotidiani online. Sempre nelle prossime ore, un ulteriore avviso, invece, sarà rivolto agli artisti locali per la realizzazione di un concept relativo al logo da attribuire al progetto. Le opere prodotte, giungeranno alla giuria - costituita dai direttori dei 4 quotidiani online e dalla presidente della Pro Loco Amelia Crisiantino, promotrice dell'iniziativa - in forma anonima per la opportuna valutazione. Il temine ultimo di adesione, in questo caso, è previsto per il 20 aprile, entro la mezzanotte.