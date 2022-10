Come difendersi da truffe e raggiri: domani i carabinieri mettono in guardia gli anziani

Appuntamento alle ore 11 alla Sala della Pace

MONREALE, 1 ottobre – Mettere in guardia gli anziani da truffe e raggiri dei quali spesso, a causa della loro età e della freschezza fisica e mentale venuta meno, sono vittime. Questo il senso dell’incontro organizzato dall’Arma dei carabinieri in collaborazione con la Curia di Monreale.

L’appuntamento è fissato per le 11 di domattina alla Sala della Pace, dove alcuni rappresentanti dell’Arma incontreranno gli anziani per spiegare loro come difendersi da ciarlatani e truffatori che approfittano dello stato di tanti cittadini avanti con gli anni per truffarli o derubarli.

Sarà distribuito materiale informativo, che serve a spiegare meglio le tecniche di difesa e come mettersi in guardia da questi individui. I carabinieri, in via generale, consigliano sempre di rivolgersi alle forze dell’ordine quando si sia in presenza anche del solo sospetto di raggiro.