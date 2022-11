Tutto pronto a San Martino delle Scale per i festeggiamenti in onore del Santo

Tutto pronto a San Martino delle Scale per i festeggiamenti in onore del Santo

Iniziative previste per tutte le fasce d'età

MONREALE, 9 novembre – Sabato 12 novembre si terrà l’escursione naturalistica nel vallone San Martino e monte Petroso, organizzata dalla guida Davide Mangano. L’iniziativa si inserisce all’interno dei festeggiamenti in onore di San Martino di Tours, il santo che dà il nome all’intera frazione e titolare della parrocchia annessa al monastero.

Si percorrerà il bosco a valle dell’abbazia dei Benedettini, parte dell’antico fondo, e si raggiungeranno le pendici di monte Petroso per percorrere ad anello la mulattiera che gira intorno al monte, tra paesaggi e visioni inaspettate del territorio. L’appuntamento è per le ore 9 davanti l’abbazia di San Martino, la difficoltà del percorso è bassa.

Si svolgeranno da venerdì 11, giorno liturgico suo proprio, a domenica 13 novembre, con diverse manifestazioni che sono state pensate per ogni fascia d’età e tese a far conoscere meglio la figura di questo grande Santo: celebrazioni con gli alunni dell’istituto comprensivo “Margherita di Navarra”, escursioni naturalistiche, attività ricreative per i più piccoli, possibilità di donazione del sangue grazie all’associazione “Thalassa”, visite guidate al complesso monastico, momenti di preghiera e di aggregazione comunitaria vedranno l’abbazia protagonista di un intenso fine settimana. Oltre alle consuete celebrazioni liturgiche quotidiane, il momento culminante della festa sarà domenica 13 novembre al mattino, con la benedizione degli animali alle 11 sul sagrato dell’abbazia e la Santa

Messa solenne presieduta da dom Roberto Dotta, abate emerito di San Paolo fuori le Mura (Roma). Al termine di ogni celebrazione sarà distribuito il tipico “biscotto di San Martino”.

Tutte le manifestazioni sono frutto della sinergia di diverse componenti della comunità parrocchiale di San Martino delle Scale e di associazioni che operano sul territorio: la Pro Loco San Martino delle Scale, il comando della stazione carabinieri di San Martino delle Scale, l’istituto comprensivo Margherita di Navarra (plesso di San Martino), l’organizzazione di volontariato Il Mantello, il comitato Figli di San Benedetto, l’associazione Thalassa.

IL PROGRAMMA