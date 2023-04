Santissimo Crocifisso, stasera i ''Quaranta che ballano 90''

Appuntamento alle 21,30 in piazza Guglielmo

MONREALE, 29 aprile – Dopo il positivo avvio dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, edizione 2023, avvenuto ieri sera con l’accensione delle luminarie, il tributo ai Negramaro ed il cabaret di Stefano Piazza e Toti e Totino, oggi le iniziative proseguono con altri spettacoli.

Spicca, per le ore 21,30 in piazza Guglielmo, quello dei “Quaranta che ballano 90”. Uno spettacolo che già in diversi locali di Palermo e provincia ha riscosso grandissimo successo.

Ecco il programma odierno:

Ore 17.00 Inaugurazione Mostra costumi d'epoca dell'Associazione Belle Epoque - Circolo di Cultura Italia

Ore 18.30 Spettacolo di danza della A.S.D. World Latin – Piazza Guglielmo II

Ore 21.30 Spettacolo musicale: “I Quaranta che ballano 90” – Piazza Guglielmo II