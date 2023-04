Santissimo Crocifisso, stasera lo spettacolo di danza verticale sulle torri del duomo

Appuntamento in piazza Guglielmo alle ore 22

MONREALE, 30 aprile – Dopo l’allegra baldoria di ieri sera, che ha caratterizzato la serata animata da i “Quaranta che ballano 90”, c’è tanta curiosità a Monreale per lo spettacolo di danza verticale sulle torri della cattedrale, in piazza Guglielmo, in programma stasera alle 22.

Uno spettacolo su cui punta molto l’amministrazione comunale che era stato annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi legati ai festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. Ieri è stata la giornata delle prove.

“La spettacolare manifestazione della danza verticale – si legge in un comunicato del Comune – è stata fortemente voluta dall’amministrazione Arcidiacono per valorizzare il sito Unesco e si inserisce nel paesaggio eccezionale e spettacolare dove i danzatori disegnano il cielo con il corpo e fanno condividere l’immenso panorama a chiunque guardi. Lo spettacolo dona alla città uno skyline potente dove la poesia della danza e della musica dipingono nuove visioni e prospettive”.

“I danzatori - dichiara l’assessore all’Unesco Letizia Sardisco - si muovono leggeri con una diversa gravità, sospesi ma solidamente attaccati alle architetture che fanno da cordone ombelicale alle dinamiche e al guizzo energico del volo. La coreografia è di Wanda Moretti e le musica per sax e live electronics sono di Marco Castelli.

È la prima compagnia in Italia specializzata in performance site specific su piani verticali. Nasce nel 1994 a Venezia, dal sodalizio fra la coreografa Wanda Moretti e il musicista Marco Castelli al fine di creare spettacoli in verticale che uniscono danza, architettura e musica, fondendo le drammaturgie degli spettacoli ai luoghi nei quali vengono rappresentati e inspirando così nuove idee, riflessioni e prospettive.

“Creiamo spettacoli di danza - aggiungono gli ideatori - verticale su edifici indoor e outdoor, storici e contemporanei, su ponti, torri, gru, ma anche in teatri, musei ed ambienti industriali. Oltre a spettacoli di repertorio, creiamo spettacoli su misura ideando performance personalizzate in base alle richieste per eventi pubblici e privati”.

La Compagnia ha partecipato a numerosi Festival Internazionali all'estero tra cui Singapore Arts Festival, la Defense a Parigi, Uniteatro Festival in Paranà-Brasile, Bangkok International Dance Festival, Kuopio Dance Festival in Finlandia, Perm Festival in Russia, Biennale International des Théâtres du Monde a Rabat in Marocco, Lugar a Dança Lisbona, Kaunas International Festival, International Festival di Thessaloniki, Danse Pei Reunion Island e ad altri eventi in Qatar, Oman, Botswana, Albania, Macedonia, Bulgaria, Croazia.

La Compagnia Il Posto è stata invitata a festival in tutta Italia tra cui Roma in Scena, Mittelfest, Red Festival di Reggio Emilia, Enel-Centrali Aperte, Primavera Scena Ancona, Volterrateatro, Bolzano Danza e in tante altre città da Napoli a Trieste da Milano a Venezia, realizzando numerosi allestimenti in siti storici come il Museo di Roma in Piazza Navona, il campanile di San Marco a Venezia, il Museo d'Arte Contemporanea Madre di Napoli, Villa Contarini a Piazzola il Museo dell'Ara Pacis a Roma, al Teatro La Fenice di Venezia e in tantissimi altri luoghi.

Questo il programma odierno:

Ore 17.00 Spettacolo di danza della A.S.D. Danzante Academy – Piazza Guglielmo II

Ore 18.30 Sfilata di moda: “Ad ognuno il suo stile” di Mod’Art – Piazza Guglielmo II

Ore 21.00 Spettacolo musicale: Concerto con arpa di Rossellina Guzzo a cura di “Punto e a capo” – Piazza Guglielmo

Ore 22.00 Spettacolo di Danza verticale sulle torri della Cattedrale – Piazza Guglielmo II

Ore 23.00 Spettacolo piromusicale a cura di “FA.SI.MA. Eventi e Sapienza Eventi” – Piazza Guglielmo II