Santissimo Crocifisso, stasera canta Giusy Ferreri

Oggi ultimo giorno di spettacoli, domani sarà processione

MONREALE, 2 maggio – Si conclude stasera il programma delle manifestazioni ludiche e ricreative organizzate dall’amministrazione comunale peri festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. Domani sarà la giornata della tanto attesa processione.

La giornata di oggi sarà quella in cui il clou dello spettacolo è costituito dal concerto di Giusy Ferreri. La 43enne cantante nativa di Palermo, ma cresciuta in provincia di Milano, si esibirà sul palco di piazza Guglielmo a partire dalle 21,30.

Un concerto reso possibile grazie ad una convenzione stipulata fra il comune di Monreale e l’assessorato regionale al Turismo, che si è fatto carico dei costi del cachet destinato all’artista ed al suo entourage.

La carriera id Giusy Ferreri è già ricca di importanti riconoscimenti. Ha raggiunto la notorietà nel 2008 classificandosi seconda alla prima edizione italiana del talent show X Factor e pubblicando il singolo di successo Non ti scordar mai di me.

Nella sua carriera ha ottenuto vari riconoscimenti, tra i quali un Premio Videoclip Italiano, un Premio Lunezia, un Sanremo Hit Award, due Venice Music Awards, cinque Wind Music Awards e il premio internazionale European Border Breakers Awards.

Ha partecipato a quattro edizioni del Festival di Sanremo, nel 2011, 2014, 2017 e 2022 rispettivamente con Il mare immenso, Ti porto a cena con me, Fa talmente male e Miele, oltre che a cinque Summer Festival, rispettivamente nel 2014 con Inciso sulla pelle, nel 2015 con Roma-Bangkok, nel 2016 con Volevo te e Ma il cielo è sempre più blu, nel 2017 con Partiti adesso e nel 2018, vincendo insieme a Takagi & Ketra con Amore e capoeira.

Questo il programma odierno delle iniziative:

2 Maggio – Martedì

Ore 7.30 Alborata sul Monte Caputo

Ore 9.00 Omaggio al Santuario del SS. Crocifisso delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”

Ore 9.30 Concerti bandistici a cura delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II” per le vie della città

Ore 9.30 Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città

Ore 16.00 Sfilata di Carri siciliani dell’Associazione “La Monrealese” per le vie della città

Ore 16.00 Sfilata del Gruppo Folk “Trinacria Bedda” per le vie della città

Ore 16.00 Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città

Ore 16.30 Concerti bandistici per le vie della città a cura delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”

Ore 17.30 Sfilata e balli con abiti dell'800 a cura dell'Associazione Belle Epoque, per le vie della città

Ore 19.00 Vespri solenni celebrati da S.E. Mons. Gualtiero Isacchi

Omaggio floreale del Sindaco al SS. Crocifisso

Ore 21.30 Spettacolo musicale: Giusy Ferreri in concerto a cura di “Punto e a capo” (Direttore artistico: Marco Amarasco) - Piazza Guglielmo II