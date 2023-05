Giovedì si presenta ''U viaggiu ru tri maggiu'' di Salvatore Autovino

MONREALE, 16 maggio – Dopodomani, giovedì 18 maggio, alle ore 10:30 nella sala San Benedetto del complesso monumentale Guglielmo II di monreale verrà presentato l’opuscolo “U viaggiu ru tri maggiu” di Salvatore Autovino.

La pubblicazione parla di un percorso religioso, scritta in vernacolo siciliano che richiama la Via Crucis e che mette in evidenza le peculiarità storico – religiose della passione di nostro Signore Gesù Cristo durante la Sua ascesa al Calvario.

Le quattordici stazioni sono inserite all’interno delle altre più numerose “fermate” che di solito si effettuano lungo l’itinerario della processione del tre maggio in onore del Santissimo Crocifisso. In un susseguirsi di versi in dialetto siciliano, ogni singola stazione descrive i luoghi, i monumenti, i personaggi storici, le preghiere, le tradizioni, gli usi e i costumi diventati uno scrigno di cultura per tutta la comunità monrealese. Il componimento poetico è stato volutamente scritto nel nostro idioma al fine di valorizzare la nostra bella lingua siciliana.

La tradizione orale, con fede semplice e pura, ha fatto arrivare ai giorni nostri, pregevoli valori in cui le preghiere e le invocazioni, recitate durante le fermate, offrono spunti di riflessioni e meditazioni. Quanto tramandatoci dai nostri avi è la traccia affascinante della nostra Città che possiede un patrimonio folclorico ed etnoantropologico che merita di essere apprezzato. I versi che si andranno a leggere, ci si augura, possano rafforzare il senso storico - religioso dei cittadini di oggi e di quelli di domani.