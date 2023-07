Festa di Sant’Anna a Pioppo: ecco tutti gli eventi

Il via oggi, la conclusione il 26 luglio

MONREALE, 21 luglio – In occasione della ricorrenza di Sant’Anna del prossimo 26 luglio, a Pioppo una settimana d’eventi e di celebrazioni sacre in onore della patrona. Ecco il calendario degli eventi.

21 LUGLIO (OGGI)

Ore 21, piazza Valle Tajo – spettacolo di Ernesto Maria Ponte in “C’era una volta un ponte”, con le musiche di Tony Greco

22 LUGLIO

Ore 20,30, piazza Manzoni – Giochi d’acqua per adulti

23 LUGLIO

Ore 9,30, chiesa di Sant’Anna – Triduo in onore di Sant’Anna

Ore 19, piazza Manzoni – Dj Rocco Domingo e schiuma party

24 LUGLIO

Ore 18, chiesa di Sant’Anna – Triduo in onore di Sant’Anna

Ore 21, piazza Valle Tajo – Concerto Negramaro Tribute Band

25 LUGLIO

Ore 16,30, piazza Manzoni – Laboratorio e spettacolo di arte circense del Circ’opificio

Ore 18, chiesa di Sant’Anna – Vespri solenni della Vigilia e Santa Messa

26 LUGLIO

Ore 18, chiesa di Sant’Anna – Santo Rosario cantato

Ore 18,30, chiesa di Sant’Anna – Santa messa solenne di Sant’Anna

Ore 19,30 – Processione di Sant’Anna e a seguire giochi pirotecnici