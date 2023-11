Programmazione e progettazione del nuovo codice dei contratti pubblici: giornata formativa a Monreale

Appuntamento mercoledì 8 novembre in aula consiliare

MONREALE, 1 novembre – Il segretario generale del Comune di Monreale Giovanni Impastato insieme ad un gruppo di esperti di diritto amministrativo ha organizzato una giornata formativa sul nuovo codice dei contratti per l’aggiornamento dei dipendenti della pubblica amministrazione che si terrà mercoledì 8 novembre nella sala consiliare “Biagio Giordano" dalle 9 alle 14.30.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alberto Arcidiacono e del presidente del consiglio comunale Marco Intravaia interverrà con una approfondita relazione l’avvocato Vito Antonio Bonnno. Tra gli argomenti trattati: Il ciclo di vita dei contratti pubblici; I princìpi della legge delega in materia di programmazione e progettazione; La programmazione in materia di lavori, servizi e forniture - L’art. 1, comma 6, della legge regionale n. 12/2023; Quale programmazione per gli interventi di importo inferiore a quello previsto per l’affidamento diretto?

La progettazione: dalla struttura tripartita alla nuova struttura bipartita; Il P.T.F.E. e il ruolo dei documenti pre-progettuali; L’assetto delle competenze per l’approvazione dei livelli progettuali; Il nuovo rapporto tra programmazione e progettazione( Implicazioni organizzative; Risvolti contabili; Analisi della FAQ Arconet n. 53; Adeguamento della contabilità economico-patrimoniale nel caso di mancata

realizzazione di opere per le quali è stata acquisita la progettazione. ”Questo corso - dichiara il segretario Generale Impastato - so pone l’obiettivo di fornire ai dipendenti comunali dei chiarimenti sul nuovo codice degli contratti pubblici e sulla nuova legge regionale”.

Al corso possono partecipare i dipendenti della sub coalizione FUA di Monreale e i dipendenti dei comuni che fanno parte del consorzio “Sviluppo e Legalità” che si occupa della gestione dei beni confiscati alla mafia.