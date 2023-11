Turismo extralberghiero, domani un incontro con gli addetti ai lavori

Appuntamento al Santa Caterina a partire dalle ore 10

MONREALE, 1 novembre – L’assessore al Turismo del Comune di Monreale invita i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di Monreale ad un incontro che si terrà domani alle 10 presso la Biblioteca comunale Santa Caterina, via Pietro Novelli 5 per un momento di confronto sulle politiche turistiche e di sviluppo del territorio che verranno poste in essere nei prossimi mesi.

“L'occasione - dichiara l’assessore Lo Verso nella nota di invito - sarà utile anche per ascoltare i suggerimenti e per concordare ulteriori iniziative utili all'incremento dei flussi turistici nella citta’”. Nel corso dell’incontro verrà presentata dall’assessore Lo Verso la possibilità di partecipare alla VII Edizione Borsa del Turismo Extralberghiero, organizzata da Assoturismo Confesercenti Sicilia, che si svolgerà dal 10 al 12 novembre prossimo presso il terminal Crociere di Palermo e sarà aperto alla presenza degli Enti locali e delle loro strutture ricettive”.

La B.T.E., è patrocinata dalla Regione Siciliana, prevede infatti la partecipazione di 25 buyers nazionali e internazionali interessati a stringere rapporti commerciali con i gestori delle strutture ricettive ed a inserire l’offerta turistica della nostra Regione nei propri mercati di riferimento. Per accedere ad ogni utile e ulteriore informazione è possibile anche visitare il sito www.borsaturismoextralberghiero.it.”