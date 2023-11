Violenza sulle donne, da domani una due giorni di iniziative

Si inizia con la posa dei fiori sulla panchina dedicata alle vittime di femminicidio

MONREALE, 23 novembre - Iniziano domani le manifestazioni organizzate dal Comune in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Alle 9,15 è prevista nello spazio antistante la biblioteca comunale Santa Caterina, la posa di fiori nella panchina rossa dedicata a tutte le vittime di femminicidio e un momento musicale a cura del giovane trombettista Giacomo Sciortino. Si proseguirà il percorso con i ragazzi e i docenti presso la sala Novelli del complesso monumentale Guglielmo II, dove sarà inaugurata la mostra fotografica sul tema della violenza contro le donne di Salvo Quagliana.

Per l’occasione, sarà esposta la Scarpa Rossa in ceramica realizzata dal maestro Nicolo’ Giuliano, che aderisce all’iniziativa promossa dell’Associazione Nazionale Citta’ della Ceramica, di esposizione di scarpe rosse d'artigianato artistico all'interno dei palazzi delle istituzioni cittadine di tutta Italia.

Sabato 25 seguirà alle 16.30 la presentazione a Cultura Santa Caterina del libro"Contro le onde del mare", della giovane scrittrice monrealese Jennifer Lombardo alla presenza dell’assessore Letizia Sardisco. Interverrà Giovanni Ferraro, psicologo e psicoterapeuta. A moderare l’incontro sarà Daniela Balsano, docente di lettere. Per l'occasione, esporranno le loro opere l'artista Roberto Valore e le scarpette rosse create dalla ceramista Roró.