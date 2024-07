Pioppo si prepara a festeggiare la patrona Sant’Anna

La conclusione è in programma venerdì 26 luglio con la solenne processione

MONREALE, 12 luglio – Saranno quattro giorni di iniziative religiose quelli in cui la comunità pioppese festeggerà Sant’Anna, sua Santa patrona.

Il programma prenderà il via martedì 23 e fino al 25 vedrà la celebrazione del triduo in preparazione alla festa, ogni pomeriggio alle ore 18 nella chiesa di Sant’Anna

Venerdì 26 luglio, quindi, giorno della solennità di Sant'Anna, alle ore 18 è in programma la recita del Rosario cantato. Alle ore 18, sarà celebrata la Messa solenne, quindi conclusione alle ore 19,30 con la processione del simulacro per le vie della frazione.