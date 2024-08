Da domani a domenica il Festival del Folklore a Castelraimondo: ci sarà anche Trinacria Bedda

La manifestazione si svolge nella cittadina marchigiana

CATELRAIMONDO (MC), 22 agosto – Prenderà il via domani, per concludersi domenica a Castelraimondo, in provincia di Macerata, nelle Marche, la 32^ edizione del Festival del folklore al quale prende parte pure il gruppo monrealese “Trinacria Bedda”.

Il festival vedrà la partecipazione del gruppo m onrealese a rappresentare la propria città e la regione Sicilia, assieme al gruppo folkloristico serbo Ensamble Lazar Janovich Hrebel di Belgrad, il gruppo folkloristico I Danzatori di Bram di Cavour,Torino, “Gli Amixi de Bogliasco e del Golfo Paradiso di Bogliasco, Genova, il gruppo Sonidumbria di Terni, quello di San Gemigliano di Sestu, Cagliari ed infine il gruppo locale di Castelraimondo che ha organizzato la manifestazione insieme al Comune.

I Gruppi partecipanti fanno parte della F.A.F.I.T che è la federazione italiana delle Associazioni Folkoriche.

Pertanto nel corso dell'edizione del festival si terrà anche l'assemblea nazionale ed il Collegio Scientifico della F.A F I.T ai quali i gruppi parteciperanno, che verranno ospitati alla nuova sede universitaria dell'Erbis di Camerino.

I Gruppi si esibiranno alternandosi sul palco di Castelraimondo e di Gagliole con un repertorio di 40 minut per ogni gruppo.

Ci sarà lo scambio dei doni fra i gruppi. Il Gruppo Folkloristico Trinacria Bedda di Monreale in rappresentanza della sua città porterà dei libri riguardanti la città che il sindaco Alberto Arcidiacono e l'assessore Salvo Giangreco hanno messo a disposizione.