Estate Monrealese, ecco le manifestazioni di settembre Sunshine

Domani mattina si esibirà in Piazza Guglielmo II l’arpista e cantante Romina Copernico con le sue musiche meditative

MONREALE, 3 settembre – Continuano le manifestazioni dell’Estate Monrealese, con le iniziative artistiche, culturali e musicali inserite nel calendario di settembre Sunshine dall’assessore allo Spettacolo del Comune di Monreale Salvo Giangreco, che, frattanto, ha già iniziato a programmare il calendario delle manifestazioni di ottobre.

Domani mattina alle ore 10 in piazza Guglielmo II si esibirà l’arpista e cantante Romina Copernico che con le sue musiche meditative intratterrà cittadini e turisti con le sue bellissime melodie che contribuiscono al benessere fisico e spirituale con la Live Exhibtions a seguire DJ Set Hendrix.

Il 6 settembre alle ore 18 è prevista in piazza Guglielmo II la giornata dello Sport “memorial Francesco Paolo Giordano” a cura della Usmia Militari Sicilia. A seguire si terrà lo spettacolo teatrale comico con l’associazione Radici di Sole. Sabato 7 sempre in piazza Guglielmo II si esibirà l’artista Flavia Bargione con la Band Music “Loubaget” a cura di Ex ES Ama Event.

Domenica 8 settembre sarà la serata di Radio 105 in tour con Paolo Noise e lo Zoo di 105. Nel corso della stessa serata si esibiranno il cantante Antonino Buscemi che ha partecipato a The Voice e ha ottenuto grande successo anche a New York , il gruppo Project Five e il conduttore radiofonico e disc jokey Paolo Noise.

Venerdì 13 si terrà sempre alle 21.30 il Gran Galà d’Estate IV Edizione con lo spettacolo teatrale “Puccini Edition” a cura dell’associazione culturale Actism. Sabato 14 è in programma alle 21.00 il concerto pop-rock “Ennezeta” in memoria di Norman Zarcone e alle 21 a Villaciambra si esibirà la band Musicale Calicanto. Domenica 15 alle 21.30 Piazza Guglielmo II ospiterà lo Spettacolo Musicale canta vip organizzato da Enzo Ganci che sarà presentato dalla giornalista Giada Adelfio e da Mario Micalizzi. Sul palco saliranno cittadini monrealesi che rappresentano una diversa categoria di lavoratori: commercianti, assessori, consiglieri comunali, infermieri, dipendenti comunali, casalinghe, insegnanti, monaci, studenti, pensionati. I "Vip" canterini si sottoporranno al giudizio del pubblico e di una giuria appositamente formata che decreterà, alla fine, il vincitore.

La serata vuole avere fondamentalmente uno spirito benefico dal momento che sarà effettuata una raccolta fondi da destinare ad un'associazione del territorio.

Venerdì 20 settembre alle 20,30 si esibiranno le ballerine di Maison della Danse e in Piazzetta Vaglica alle 22 “Si Balla e si Canta” con il cantautore napoletano Antonio Fornabaio. Sabato 21 esibizione di Kick Boxing” a cura dell’ASD New Play Time Double Team e alle 22 Inside Out – Pink Floyd. Domenica alle 22 si terrà l’esibizione di Danza a cura di Danzarte Accademy e alle 22 in piazzetta Vaglica è prevista la grande serata di Domenica Italiana. Venerdì 27 ritorna per la felicità dei piu’ piccoli il Festival Buskers con spettacoli itineranti di artisti per le vie della città. Alle 22 si esibirà l’Orchestra Made in Sud”.

Dal 27 settembre al 29 è stato organizzato dall’agenzia di Pubblicità Afficom con il Comune di Monreale Murrili Food Festival per gli amanti del gusto con un itinerario gastronomico che andrà da Piazza Canale, per tutto il corso Pietro Novelli fino alle piazze del centro storico. Sabato 28 balli di gruppo con l’associazione Agape Dance di Monreale” e alle 22 live Music con gli EPV Band. Domenica 29 infine,”Swingology Ensemble” serata Jazz con Ilenia Alessi e per finire alle 22 sempre in Piazza Guglielmo II Dance Show in Tour con Radio Time ’90.