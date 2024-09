Un weekend all’insegna del buon cibo: da venerdì a domenica “Monreale street food 2024”

L’evento è promosso da Afficom Group in collaborazione con il comune

MONREALE, 24 settembre – Promuovere la cultura culinaria locale e valorizzare il centro storico di Monreale come punto di incontro culturale e turistico. È questo l’obiettivo di "Murriali Food Feast".

Diversi i prodotti tipici che saranno esposti negli stand e nelle casette in legno lungo corso Pietro Novelli, dove i commercianti promuoveranno le loro specialità culinarie. Nel corso delle tre giornate si esibiranno band locali, artisti di strada, associazioni di ballo e DJ set per animare l’evento.

Una grande festa all’insegna del food per intrattenere turisti e cittadini è questo lo scopo della società di Comunicazione Afficom Group che ha promosso l’evento, in collaborazione con il comune di Monreale. I visitatori potranno degustare piatti tipici, street food gourmet, dolci tradizionali, granite, frutta di stagione, accompagnati da bevande tipiche come birre artigianali.

Ci sarà area Food & Beverage, verranno installate tante casette in legno di street food con cucine a vista, distribuite lungo il corso Pietro Novelli. Nello specifico le zone interessate alla manifestazione saranno: piazza Inghilleri “Canale”; corso Pietro Novelli, piazzetta Vaglica, via Roma e piazzetta “Arancio”.

Ecco il programma delle tre giornate:

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

Ore 18 esibizione Raquel Romeo e l'arpista Jakub Rizman “al Canale” (ingresso manifestazione).

Ore 18:30 taglio nastro e inaugurazione “Murriali Food’ Feast” .

Durante la serata artisti di strada con spettacoli itineranti per le vie della città.

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 17 balli di gruppo in piazza Guglielmo II con l'associazione AGAPE DANCE di Monreale.

Ore 21 esibizione di Kick Boxing a cura del team Rosano della Real Società Monreale.

Ore 22: Piazza Guglielmo live music EPV BAND.

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 20:45 piazza Guglielmo II "SWINGOLOGY ENSEMBLE" serata Jazz con Jlenia Alessi.

Ore 22 piazza Guglielmo II Dance Show in Tour con RADIO TIME ANNI ‘90.

Durante le tre giornate, in giro per le vie, intrattenimento assicurato anche per i più piccini con le Mascotte e i personaggi di "Super Mario" e "Sonic" a cura di Smile Party e Kids Party.