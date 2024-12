Domani si presenta il libro di Antonella Vaglica “Il Collegio di Maria e la Chiesa di SS. Trinità”

L’evento è previsto per le 17 nella Sala San Placido. Ai partecipanti sarà poi riservato un tour del museo

MONREALE, 8 dicembre – È in programma domani alle ore 17 la presentazione del libro “Il Collegio di Maria e la Chiesa di SS. Trinità” di Antonella Vaglica, insegnante di lettere del liceo “Emanuele Basile - Mario D’Aleo” di Monreale e studiosa della storia della città normanna.

L’opera è il risultato di anni di approfondite ricerche d’archivio, condotte con dedizione dall’autrice. Il suo lavoro si è concentrato sulla riscoperta di un luogo la cui storia, fino ad oggi, è rimasta in gran parte sconosciuta come il Collegio di Maria e la chiesetta della Santissima Trinità. Così facendo, ha ridato luce ad un capitolo significativo della storia di Monreale, riportando il valore di un sito che continua a esercitare un fascino magnetico e a rappresentare un’importante attrattiva per la comunità e i visitatori.

Il libro, già presentato poco meno di un anno fa lo scorso 18 dicembre, sarà nuovamente mostrato al pubblico nel corso dell’incontro che si terrà domani nella Sala San Placido del museo diocesano.

Interverranno il vescovo di Monreale Gualtiero Isacchi, il sindaco, Alberto Arcidiacono, la professoressa di Museologia e Storia del Collezionismo per le Arti decorative dell’Università di Palermo, nonché direttore scientifico del museo, Maria Concetta Di Natale, il direttore dell’archivio storico del museo, don Giovanni Vitale, l’archivista responsabile ricerche della struttura Anna Manno, Daniela Federico, il giornalista Carlo Guidotti e anche una alunna del plesso “Basile D’Aleo”, Emanuela Messina. Modererà l’archeologo Dario Scarpati.

Prevista anche la lettura di alcuni documenti storici dell’archivio del Collegio di Maria, a cura di Francesca Vaglica e Costanza Nicolosi. Ai partecipanti, alla fine dell’incontro, sarà anche riservata una visita guidata del museo diocesano.