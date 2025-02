Carnevale si avvicina, dal 27 febbraio a 4 marzo iniziative a Monreale centro e nelle frazioni

Il titolo delle manifestazioni in programma è “Monreale Carnival Feast 2025”

MONREALE, 21 febbraio – “Monreale Carnival Feast” è il titolo delle iniziative varate dall’amministrazione comunale che dal 27 febbraio al 4 marzo intratterranno Monreale centro e le frazioni in occasione del Carnevale 2025.

Si tratta di un calendario Il calendario promosso dall’assessore allo Spettacolo del Comune di Monreale Salvo Giangreco che, grazie all’impegno costante dell’ufficio Eventi e delle associazioni, ha stilato una serie di eventi che coinvolgeranno la cittadinanza.

A Villaciambra il 27 febbraio alle ore 15:30, presso la scuola materna della frazione in programma giochi in maschera, animazione, balli e intrattenimento ludico.

A Monreale il 1° marzo alle 18.45 con Opera Fiammae – Spettacolo itinerante per le vie della città: "Zott il fuoco che cammina" con spettacolo finale in piazza Guglielmo II.

Il 2 marzo dalle 10 alle 12 per le vie della città si esibirà l’associazione folkloristica "Tamburinai e Majorettes di Aspra", con tamburinai siciliani e farfalle danzanti. Alle 16 per le vie della città è previsto l’Historical Dance Academy , una sfilata itinerante in abiti storici.

Il 4 marzo sarà il giorno della grande “Parata del martedì grasso”, dalle 16.30 alle 17.30 con una sfilata itinerante con le scuole di Monreale. Il raduno è in programma al “Canale", e alle ore 18.30 spettacolo finale in piazza Guglielmo II. Per quanto riguarda le frazioni gli eventi saranno: a Pioppo il 2 marzo dalle 15 alle 20 per le vie della frazione è prevista la "Sfilata di carri e maschere della festa di Carnevale.