Monreale, entrano nel vivo le iniziative del Carnevale

Diverse le manifestazioni in programma del “Monreale Carnival Feast 2025”

MONREALE, 1 marzo –Dopo l'anteprima tenuta ieri a Villaciambra, entrano nel vivo le manifestazioni legate al Carnevale a Monreale organizzate dall'amministrazione comunale, che si concluderanno, come di cosuento, martedì, alla vigilia del giorno delle Ceneri, giorno in cui ha inizio il periodo di Quaresima.

Si tratta di un calendario Il calendario promosso dall’assessore allo Spettacolo del Comune di Monreale Salvo Giangreco che, grazie all’impegno costante dell’ufficio Eventi e delle associazioni, ha stilato una serie di eventi che coinvolgeranno la cittadinanza.

A Monreale oggi alle 18.45 con Opera Fiammae – Spettacolo itinerante per le vie della città: "Zott il fuoco che cammina" con spettacolo finale in piazza Guglielmo II.

Domani dalle 10 alle 12 per le vie della città si esibirà l’associazione folkloristica "Tamburinai e Majorettes di Aspra", con tamburinai siciliani e farfalle danzanti. Alle 16 per le vie della città è previsto l’Historical Dance Academy , una sfilata itinerante in abiti storici.

Il 4 marzo sarà il giorno della grande “Parata del martedì grasso”, dalle 16.30 alle 17.30 con una sfilata itinerante con le scuole di Monreale. Il raduno è in programma al “Canale", e alle ore 18.30 spettacolo finale in piazza Guglielmo II. Per quanto riguarda le frazioni gli eventi saranno: a Pioppo domani dalle 15 alle 20 per le vie della frazione è prevista la "Sfilata di carri e maschere della festa di Carnevale.